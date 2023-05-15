Кремль прокомментировал сообщения в СМИ о Пригожине

«Похоже на очередные утки. К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим», — сказал представитель Кремля, отказавшись дать развернутый комментарий.
Газета Washington Post со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы американской разведки написала, что Пригожин зимой якобы предлагал Киеву передать данные о позициях российских войск, если ВСУ согласятся отвести свои силы от Артемовска.
Артемовск находится к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы идут ожесточенные бои.
Как сообщал Пригожин 7 мая, российские подразделения заняли около 95% территории города, а оставшиеся пять процентов не играют никакой роли.