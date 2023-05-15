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13:44 (мск), источник: © РИА Новости

Кремль прокомментировал сообщения в СМИ о Пригожине

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Публикации в американских СМИ о том, что основатель «Группы “Вагнер” Евгений Пригожин якобы предлагал Украине данные о позициях российских войск, не выглядят правдоподобными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Похоже на очередные утки. К сожалению, даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим», — сказал представитель Кремля, отказавшись дать развернутый комментарий.

Газета Washington Post со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы американской разведки написала, что Пригожин зимой якобы предлагал Киеву передать данные о позициях российских войск, если ВСУ согласятся отвести свои силы от Артемовска.

Артемовск находится к северу от Горловки, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город многие месяцы идут ожесточенные бои.

Как сообщал Пригожин 7 мая, российские подразделения заняли около 95% территории города, а оставшиеся пять процентов не играют никакой роли.

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