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14:35 (мск), источник: ТАСС

Минпросвещения разрабатывает новый словарь по русскому языку

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Минпросвещения РФ разрабатывает новый словарь в рамках принятого в феврале закона о госязыке, сообщил в понедельник глава министерства Сергей Кравцов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы сегодня готовим новый словарь, там у нас реализация закона по русскому языку, который был принят о защите русского языка. В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем», — сказал он, выступая на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы.

Как рассказала замглавы министерства Татьяна Васильева, после вступления в силу закона ведомство разрабатывает требования к словарям, соответствующий проект постановления будет внесен в правительство до 1 июня.

28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, цель которого — стимулировать соблюдение норм литературного русского языка и взять под контроль использование иностранных заимствований. Закон вводит такие понятия, как нормативные словари, грамматики и справочники, фиксирующие нормы русского языка в качестве государственного.

Изменения внесены в закон «О государственном языке РФ». Согласно принятым поправкам, при использовании русского языка как государственного во всех установленных законом сферах «должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка», а именно правила использования языковых средств, зафиксированные в нормативных словарях, справочниках и грамматиках. Порядок формирования и утверждения их списка, а также требования к составлению и периодичности издания нормативных словарей будут предлагаться правительственной комиссией по русскому языку и утверждаться кабинетом министров.

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