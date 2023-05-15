Минпросвещения разрабатывает новый словарь по русскому языку

«Мы сегодня готовим новый словарь, там у нас реализация закона по русскому языку, который был принят о защите русского языка. В рамках этого закона мы должны принять доработанные словари, тоже эту работу мы завершаем», — сказал он, выступая на Всероссийском форуме учителей русского языка и литературы.
Как рассказала замглавы министерства Татьяна Васильева, после вступления в силу закона ведомство разрабатывает требования к словарям, соответствующий проект постановления будет внесен в правительство до 1 июня.
28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, цель которого — стимулировать соблюдение норм литературного русского языка и взять под контроль использование иностранных заимствований. Закон вводит такие понятия, как нормативные словари, грамматики и справочники, фиксирующие нормы русского языка в качестве государственного.
Изменения внесены в закон «О государственном языке РФ». Согласно принятым поправкам, при использовании русского языка как государственного во всех установленных законом сферах «должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка», а именно правила использования языковых средств, зафиксированные в нормативных словарях, справочниках и грамматиках. Порядок формирования и утверждения их списка, а также требования к составлению и периодичности издания нормативных словарей будут предлагаться правительственной комиссией по русскому языку и утверждаться кабинетом министров.