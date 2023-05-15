16:04 (мск), источник: Коммерсантъ
ЦИК Турции назначил второй тур президентских выборов на 28 мая
ЦИК Турции официально объявил о проведении второго тура президентских выборов в стране. Он пройдет 28 мая.
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Председатель ЦИК Ахмет Енер также подвел результаты первого тура выборов. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов. Главный кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,88%.
Председатель Партии Отчизны Мухаррем Индже получил 0,44% голосов, представитель коалиции Ata Синан Оган — 5,17%, сообщает TRT Haber.
Явка составила 88,92%, за рубежом — 52,69%. «Мы хотели бы поблагодарить коллег, у которых был трудный период работы, а также наш избирательный персонал и должностных лиц у урн для голосования за их работу», — заявил Енер. Первый тур президентских выборов состоялся 14 мая.