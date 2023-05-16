Шойгу отреагировал на заявления Киева о сбитых российских ракетах «Кинжал»

Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы не запускали столько “Кинжалов”, сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями», — сказал он.
Шойгу уточнил, что количество «перехватов», о которых заявляет Украина, в три раза превышает количество запускаемых Россией ракет.
Министр также добавил, что системы противовоздушной обороны Киева «все время ошибаются» с типом ракет и поэтому не попадают по ним.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга посоветовал журналистам обращаться в Минобороны РФ по поводу использования гиперзвуковых ракет «Кинжал» в зоне проведения специальной военной операции. На вопрос журналиста, как в Кремле оценивают эффективность «Кинжалов», Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил об уникальных технических характеристиках этих ракет.