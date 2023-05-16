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22:52 (мск), источник: Lenta.Ru

США заявили о нежелании вести с Китаем холодную войну

Соединенные Штаты не стремятся к холодной войне с Китаем. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в Конгрессе, пишет РИА Новости.

Источник: AFP 2022

«Мы не ищем конфликта с Китаем или новой холодной войны», — сказал он. Госсекретарь США отметил, что Вашингтон не может диктовать Пекину, как действовать. Однако, по мнению Блинкена, США могут продвигать свое видение и конкурировать.

Блинкен также подчеркнул, что Соединенные Штаты не требуют, чтобы другие страны выбирали между ними и КНР. В то же время он отметил, что Вашингтон предлагает «более привлекательный выбор».

Ранее посол США в КНР Николас Бернс сообщил, что Соединенные Штаты готовы к разговору с Китаем. «Нам нужны более эффективные каналы [связи] между двумя правительствами, более глубокие каналы», — отметил дипломат.

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