Сатурн стал лидером Солнечной системы по числу спутников Открытие 62 новых спутников восстановило лидерство окруженной кольцами планеты после того, как ее ненадолго обогнал Юпитер
Фоторепортажи
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
8Празднование Ураза-байрама в России
Главное
Спецоперация на Украине
10:54 (мск), источник: ТАСС

Херш заявил, что Байден получает неполные разведданные о ходе конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден получает неполные разведывательные данные о ходе украинского конфликта, так как часть материалов американских спецслужб не доходит до главы государства. Об этом проинформировал в среду американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, разместив соответствующее сообщение на своем сайте.

Источник: Reuters

«Мне сказали, что некоторые из лучших разведданных о войне не доходят до президента, и не по вине тех, кто дает часто противоречащие друг другу оценки», — отметил он.

По словам Херша, американский президент «полагается на брифинги и другие материалы», подготовленные директором Национальной разведки США Эврил Хейнс. Журналист подчеркнул, что последняя «провела большую часть своей карьеры, работая на главу Госдепартамента Энтони Блинкена, чьи связи с Байденом и согласие с ним по вопросам, касающимся России и Китая, насчитывают десятилетия».

Лауреат Пулитцеровской премии также отметил, что его источники характеризуют директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса как сторонника более сбалансированного подхода к отношениям с Москвой и Пекином и противника ряда резких шагов Вашингтона на мировой арене. «Он не хочет быть крысой на тонущем корабле», — приводит Херш высказывания неназванного американского чиновника о руководителе спецслужбы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Он имел слабое здоровье и, по свидетельству современников, не был умён
"Привезти-то эти пушки привезли, а как выгружать — непонятно: пушки тяжелые, существующие пристани такую массу не держат"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Байден Джо