Херш заявил, что Байден получает неполные разведданные о ходе конфликта на Украине

«Мне сказали, что некоторые из лучших разведданных о войне не доходят до президента, и не по вине тех, кто дает часто противоречащие друг другу оценки», — отметил он.
По словам Херша, американский президент «полагается на брифинги и другие материалы», подготовленные директором Национальной разведки США Эврил Хейнс. Журналист подчеркнул, что последняя «провела большую часть своей карьеры, работая на главу Госдепартамента Энтони Блинкена, чьи связи с Байденом и согласие с ним по вопросам, касающимся России и Китая, насчитывают десятилетия».
Лауреат Пулитцеровской премии также отметил, что его источники характеризуют директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса как сторонника более сбалансированного подхода к отношениям с Москвой и Пекином и противника ряда резких шагов Вашингтона на мировой арене. «Он не хочет быть крысой на тонущем корабле», — приводит Херш высказывания неназванного американского чиновника о руководителе спецслужбы.