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12:21 (мск), источник: Ведомости

В ЦИК представили логотип Единого дня голосования с буквой V

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России представила логотип Единого дня голосования с буквой V. Председатель комиссии Элла Памфилова объяснила латинскую букву как «галочку» и «символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию».

Источник: ЦИК России

«Мы надеемся, что все регионы без исключения поддержат наш логотип и будут использовать его на предстоящих выборах», — процитировала пресс-служба ЦИК слова Памфиловой.

Единый день голосования (ЕДГ) пройдет 10 сентября. Избирательные кампании пройдут в 54 субъектах России, также в этом году в ЕДГ впервые примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Член Совета Федерации Елена Афанасьева направила письмо Памфиловой с предложением сделать выборы однодневными вместо трехдневных. Афанасьева предложила вернуть такую практику уже к осеннему ЕДГ.

По оценкам сенатора, это стоит сделать из-за решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 5 мая 2023 г., где говорится о прекращении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. Афанасьева подчеркнула, что «норма, приемлемая в условиях пандемии, не должна превратиться в постоянную».

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