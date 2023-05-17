В ЦИК представили логотип Единого дня голосования с буквой V

«Мы надеемся, что все регионы без исключения поддержат наш логотип и будут использовать его на предстоящих выборах», — процитировала пресс-служба ЦИК слова Памфиловой.
Единый день голосования (ЕДГ) пройдет 10 сентября. Избирательные кампании пройдут в 54 субъектах России, также в этом году в ЕДГ впервые примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.
Член Совета Федерации Елена Афанасьева направила письмо Памфиловой с предложением сделать выборы однодневными вместо трехдневных. Афанасьева предложила вернуть такую практику уже к осеннему ЕДГ.
По оценкам сенатора, это стоит сделать из-за решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 5 мая 2023 г., где говорится о прекращении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. Афанасьева подчеркнула, что «норма, приемлемая в условиях пандемии, не должна превратиться в постоянную».