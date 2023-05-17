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21:46 (мск), источник: ТАСС

США подготовят пакет санкций, касающийся соблюдения рестрикций против России

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о планах по усилению и росту ограничений в ближайшие месяцы.

Источник: AP 2022

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Власти США подготовят пакет санкций в увязке с планируемым Группой семи обсуждением на саммите в Хиросиме вопроса о контроле над соблюдением антироссийских рестрикций. Об этом заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Будут обсуждаться положение дел с санкциями и шаги, которые Группа семи на коллективной основе обязуется предпринять в отношении обеспечения соблюдения санкций, в частности, чтобы убедиться, что мы пресекаем пути обхода санкций, закрывая лазейки в санкциях, чтобы их воздействие усиливалось и возрастало в ближайшие месяцы», — сказал советник американского лидера. Он выступил на брифинге для журналистов, который состоялся на борту самолета главы администрации США Джо Байдена, отправившегося в Хиросиму.

По словам Салливана, США подготовят «пакет санкций, связанный с заявлением G7, которое будет касаться вопроса о соблюдении» рестрикций.

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