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14:19 (мск), источник: © РИА Новости

Верховный суд разъяснил, когда сдачу в плен можно считать преступлением

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Добровольная сдача военнослужащего в плен при возможности оказать сопротивление — преступление, разъясняется в постановлении Верховного суда РФ.

Источник: © РИА Новости

«При рассмотрении уголовного дела о добровольной сдаче в плен (статья 352.1 УК РФ) судам необходимо учитывать, что … военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части (подразделения) и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен; в бою он обязан с честью выполнить свой воинский долг», — напомнил пленум.

Там отмечается, что сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при «наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен».

«Если военнослужащий по своему физическому состоянию не способен уклониться от плена, фактический его захват противником не образует состава данного преступления (например, нахождение военнослужащего в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии)», — отмечается в постановлении.

Если военный сдался в плен, чтобы перейти на сторону противника, то его необходимо судить уже за государственную измену, отметил ВС РФ.

«Военнослужащий, впервые совершивший добровольную сдачу в плен, может быть освобожден от уголовной ответственности только при наличии всех предусмотренных в этой норме условий (принятие мер для своего освобождения, возвращение в часть или к месту службы и несовершение во время пребывания в плену других преступлений)», — сказано в постановлении.

Это разъяснение публиковалось еще в марте в проекте постановления ВС РФ, но теперь оно окончательно формализовано и вступило в силу.

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