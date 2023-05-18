Верховный суд разъяснил, когда сдачу в плен можно считать преступлением

«При рассмотрении уголовного дела о добровольной сдаче в плен (статья 352.1 УК РФ) судам необходимо учитывать, что … военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части (подразделения) и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен; в бою он обязан с честью выполнить свой воинский долг», — напомнил пленум.
Там отмечается, что сдача в плен образует состав преступления только в том случае, если она была добровольной, то есть совершена сознательно при «наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать захвата в плен».
«Если военнослужащий по своему физическому состоянию не способен уклониться от плена, фактический его захват противником не образует состава данного преступления (например, нахождение военнослужащего в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии)», — отмечается в постановлении.
Если военный сдался в плен, чтобы перейти на сторону противника, то его необходимо судить уже за государственную измену, отметил ВС РФ.
«Военнослужащий, впервые совершивший добровольную сдачу в плен, может быть освобожден от уголовной ответственности только при наличии всех предусмотренных в этой норме условий (принятие мер для своего освобождения, возвращение в часть или к месту службы и несовершение во время пребывания в плену других преступлений)», — сказано в постановлении.
Это разъяснение публиковалось еще в марте в проекте постановления ВС РФ, но теперь оно окончательно формализовано и вступило в силу.