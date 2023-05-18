Балицкий заявил, что ВСУ упустили шанс на контрнаступление в Запорожской области

«Готовность противника к контрнаступлению сейчас достаточно низкая. Если сравнивать с осенним периодом, у нас есть все необходимое, чтобы отразить любое наступление. Только сумасшедшим надо быть, чтобы пойти на такие достаточно мощные укрепления. С высокой долей вероятности они (ВСУ — прим. ТАСС) потеряли свой шанс это сделать осенью», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, на сегодняшний день российские силы на линии обороны готовы сдержать любой натиск.
Необходимости эвакуировать жителей города Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС нет, заявил он.
«Сейчас мы пока не рассматриваем вариант Энергодара с точки зрения эвакуации персонала [Запорожской АЭС] и жителей города», — уверен глава региона.
Украинские войска непременно начнут обстрелы Запорожской АЭС в случае начала ее полноценной работы, уверен Балицкий.
«По самой АЭС противник сейчас не бьет, по инфраструктуре прилеты тоже были редко, потому что станция сейчас электричество Запорожской области не дает, работает одним пятым реактором только в горячем резерве на тепло. Если только мы начнем отбирать энергию на Запорожскую область, противник, конечно же, постарается не дать нам это делать, начнет обстреливать», — сказал он.
В настоящее время из шести энергоблоков станции три находятся в режиме холодного останова, один — в режиме горячего останова, еще два — на ремонте.
По его словам, Киев активизировал диверсионную деятельность в Запорожской области с начала мая, но силы РФ ей успешно противодействуют.
«К сожалению, противник активизировался где-то сначала мая, мы стали отлавливать гораздо больше диверсионных групп, но надо сказать, что их качество стало резко падать», — отметил Балицкий.
По его словам, среди диверсантов дети и согласные на подобные риски за 2 тыс. гривен «откровенные идиоты». «Но мы научились этому противостоять, их бандформированиям и ячейкам. Механизмы мы нашли и будем в дальнейшем совершенствовать подходы к контртеррористической деятельности», — подчеркнул Балицкий.