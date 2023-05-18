МИД Сербии назвал стратегической целью развитие отношений с США

«Первый вице-премьер и министр иностранных дел Ивица Дачич подчеркнул, что стратегическим направлением Республики Сербии является развитие сотрудничества с США в областях взаимного интереса, — отмечается в опубликованном заявлении внешнеполитического ведомства республики. — Выражено взаимное стремление к интенсификации политического диалога и обмену визитами высших государственных чиновников Республики Сербии и США». Отмечается, что в ходе встречи также были обсуждены «дальнейшие действия, направленные на укрепление партнерских отношений на политическом и экономическом уровнях».
Ранее президент Сербии Александар Вучич в ходе телефонного разговора со специальным советником Госдепартамента Дереком Шолле подчеркивал, что «сербско-американские отношения развиваются в хорошем направлении, особенно в области экономического сотрудничества».
Сербский лидер также отмечал, что он убежден в продолжении результативного сотрудничества армий Сербии и США. Премьер-министр республики Ана Брнабич также заявляла о том, что Белград намерен продолжать работу по укреплению сотрудничества с США.