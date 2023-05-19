15:35 (мск), источник: © РИА Новости
Путин заявил, что враги России заняли бы второе место на конкурсе недоумков
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал противников России «недоумками» из-за их неоколониальных идей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«А наши противники, о которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле, не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее. И зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются», — сказал он на заседании Совета по межнациональным отношениям.
Глава государства подчеркнул, что призывы поделить Россию на десятки мелких государственных образований связаны с корыстными интересами. Он отметил, что противники страны хотят подчинить ее территорию своей воле и эксплуатировать, и у них нет никаких других целей.
Ну, я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки.
Как добавил президент, простые россияне знают, что именно единство делает страну сильной и непобедимой. Путин подчеркнул, что сейчас происходит консолидация общества.