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15:35 (мск), источник: © РИА Новости

Путин заявил, что враги России заняли бы второе место на конкурсе недоумков

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал противников России «недоумками» из-за их неоколониальных идей.

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«А наши противники, о которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле, не понимают, что именно это разнообразие делает нас сильнее. И зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются», — сказал он на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Глава государства подчеркнул, что призывы поделить Россию на десятки мелких государственных образований связаны с корыстными интересами. Он отметил, что противники страны хотят подчинить ее территорию своей воле и эксплуатировать, и у них нет никаких других целей.

Ну, я уже сказал, что люди, которые руководствуются своими неоколониальными идеями, и есть недоумки, и на конкурсе недоумков заняли бы второе место. Почему только второе? Да потому что недоумки.

Владимир Путин
президент России

Как добавил президент, простые россияне знают, что именно единство делает страну сильной и непобедимой. Путин подчеркнул, что сейчас происходит консолидация общества.

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