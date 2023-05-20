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06:20 (мск), источник: © РИА Новости

Посол Антонов предрек США международное одиночество

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Формирующиеся экономики в мире осознают вред, который наносит политика Вашингтона их жизненным интересам, и отвернутся от него, заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя новую волну антироссийских санкций.

Источник: © РИА Новости

«Неужели администрация не понимает, что своими шагами бьет по собственным долгосрочным целям? Очевидно, что формирующиеся экономики увидят, какой вред политика Соединенных Штатов наносит их жизненным интересам, и отвернутся от Вашингтона», — сказал Антонов, чей комментарий обнародован в аккаунте дипмиссии в Telegram.

Посол РФ выразил уверенность, что очередной пакет антироссийских мер, по сути, представляет собой повторение «уже неоднократно пройденного». Как указал дипломат, по-настоящему нового в них ничего не просматривается, кроме прямых противоречий.

К примеру, в перечень блокируемых к поставкам в Россию товаров включены отдельные виды медицинского и сельскохозяйственного оборудования. Это обесценивает многочисленные заявления Белого дома, что гуманитарная продукция под рестрикции не подпадает.

Анатолий Антонов
посол России в США

По мнению главы российской дипмиссии, замысел Вашингтона состоит в попытке отпугнуть партнеров от российского рынка и сотрудничества с компаниями РФ.

«Запутать бизнес, экспертов и общественность. Убедить их, будто мы находимся под неким “колпаком ограничений”. Конечно, это далеко не так. Россия не на словах, а на деле доказала способность справиться с попытками остановить ее движение вперед, заставить поступиться базовыми принципами», — заключил глава российской дипмиссии.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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