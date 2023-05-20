Посол Антонов предрек США международное одиночество

«Неужели администрация не понимает, что своими шагами бьет по собственным долгосрочным целям? Очевидно, что формирующиеся экономики увидят, какой вред политика Соединенных Штатов наносит их жизненным интересам, и отвернутся от Вашингтона», — сказал Антонов, чей комментарий обнародован в аккаунте дипмиссии в Telegram.
Посол РФ выразил уверенность, что очередной пакет антироссийских мер, по сути, представляет собой повторение «уже неоднократно пройденного». Как указал дипломат, по-настоящему нового в них ничего не просматривается, кроме прямых противоречий.
По мнению главы российской дипмиссии, замысел Вашингтона состоит в попытке отпугнуть партнеров от российского рынка и сотрудничества с компаниями РФ.
«Запутать бизнес, экспертов и общественность. Убедить их, будто мы находимся под неким “колпаком ограничений”. Конечно, это далеко не так. Россия не на словах, а на деле доказала способность справиться с попытками остановить ее движение вперед, заставить поступиться базовыми принципами», — заключил глава российской дипмиссии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.