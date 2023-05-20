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07:01 (мск), источник: © РИА Новости

США заявили, что не поддерживают удары Украины по российской территории

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. США в вопросе поставок истребителей F-16 исходят из того, что не поддерживают атаки Киева по целям на российской территории, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Буквально вчера президент (США Джо) Байден проинформировал своих коллег по G7 о том, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских пилотов пилотированию истребителей четвертого поколения, что включает F-16», — сказал Салливан в ходе спецбрифинга.

Салливана также спросили, какие гарантии Киев дал Вашингтону, что он не будет использовать истребители F-16 для нанесения ударов по целям на российской территории.

«Все военные средства, которые США поставляют Украине, поставляются с учетом основного требования, согласно которому США не поощряют удары по российской территории. Это будет касаться и предоставления F-16 любой страной. Украина последовательно заявляла, что готова следовать данным требованиям», — ответил представитель Белого дома.

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