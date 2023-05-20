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11:49 (мск), источник: Lenta.Ru

В Минобороны заявили об ударах по позициям ВСУ в Донбассе

Российская группировка войск «Юг» нанесла ракетные, артиллерийские и авиационные удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, его цитирует «Интерфакс».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Ракетное подразделение “Южной” группировки войск поразило пункт временной дислокации 24-го отдельного штурмового батальона “Айдар” (признан в России экстремистским и запрещен) в Константиновке», — сообщил Астафьев.

Он добавил, что авиация нанесла удары по скоплениям резервов живой силы и военной техники 112-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ близ Константиновки, а также по украинскому складу боеприпасов в районе Верхнекаменского. В свою очередь, артиллерия поразила скопления техники противника в Донбассе, а вертолеты нанесли удары по скоплению живой силы ВСУ в районе Миньковки.

Помимо этого, российские военные использовали тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для ударов по опорным пунктам штурмовой и мотопехотной бригад ВСУ в районе Первомайского.

В Донецкой народной республике Украина систематически пытается атаковать российские позиции. Так, 17 мая Минобороны заявляло, что российские военные за сутки отразили семь атак ВСУ в районе населенных пунктов Красное и Богдановка, где сложилась наиболее сложная обстановка.

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