Зеленский признал потерю Украиной контроля над Артемовском

«Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о том, находится ли Артемовск под контролем украинских военных в настоящее время.
Соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе встречи с президентом США Джо Байденом в японской Хиросиме, где проходит саммит стран «Большой семерки» (G7).
20 мая российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня кровопролитных боев. Позже президент России Владимир Путин поздравил штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и помогающие им военные подразделения Вооруженных сил (ВС) России с полным освобождением города.