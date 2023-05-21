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09:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский признал потерю Украиной контроля над Артемовском

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев потерял контроль над Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 21 мая.

Источник: AP 2022

«Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о том, находится ли Артемовск под контролем украинских военных в настоящее время.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал в ходе встречи с президентом США Джо Байденом в японской Хиросиме, где проходит саммит стран «Большой семерки» (G7).

20 мая российские силы объявили о полном взятии под контроль Артемовска спустя 224 дня кровопролитных боев. Позже президент России Владимир Путин поздравил штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и помогающие им военные подразделения Вооруженных сил (ВС) России с полным освобождением города.

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