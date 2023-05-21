Минобороны рассказало о ситуации на Артемовском направлении

«Ударами авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Константиновка, Богдановка и Красное Донецкой народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ», — заявили в военном ведомстве.
В ведомстве еще раз отметили, что штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке Южной группировки завершили освобождение Артёмовска. Авиация при этом совершила шесть самолетовылетов, а артиллерия выполнила 69 огневых задач.
Всего за сутки на Артемовском направлении ВСУ потеряли около ста военнослужащих и наемников, танк, БМП, пять пикапов и две самоходные артиллерийские установки — польскую Krab и «Гвоздику». В районе поселка Калинина уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.