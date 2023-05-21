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13:09 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны рассказало о ситуации на Артемовском направлении

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение украинским подразделениям в районе Артемовска и уничтожили автомобильный мост, по которому перебрасывались подкрепления для ВСУ, следует из сводки Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Ударами авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Константиновка, Богдановка и Красное Донецкой народной республики. Кроме того, в районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ», — заявили в военном ведомстве.

В ведомстве еще раз отметили, что штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке Южной группировки завершили освобождение Артёмовска. Авиация при этом совершила шесть самолетовылетов, а артиллерия выполнила 69 огневых задач.

Всего за сутки на Артемовском направлении ВСУ потеряли около ста военнослужащих и наемников, танк, БМП, пять пикапов и две самоходные артиллерийские установки — польскую Krab и «Гвоздику». В районе поселка Калинина уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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