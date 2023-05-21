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13:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Санду призвала жителей Молдавии объединиться ради вступления в Евросоюз

Президент Майя Санду на митинге в поддержку евроинтеграции призвала всех жителей Молдавии объединиться ради достижения цели в виде вступления в Европейский союз. Ее слова приводит РИА Новости.

Источник: AFP 2022

В воскресенье, 21 мая, в Кишиневе проходит созванный Санду митинг под лозунгом «Европейская Молдова». По словам главы государства, эта акция должна продемонстрировать западным партнерам стремление интегрироваться в Евросоюз.

«Мы собрались на площади Великого национального собрания, чтобы сказать, что Молдавия — европейская страна, что ее жители — хозяева у себя дома. Мы выбрали единственный шанс для развития Молдавии, чтобы наша страна больше не была на окраине Европы», — заявила Санду.

Ранее председатель Европарламента Роберта Метсола сообщила, что Молдавия уже готова вступить в Евросоюз. Она также призвала начать переговорный процесс по этому вопросу как можно скорее. Планируется, что процесс интеграции будет завершен к 2030 году.

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