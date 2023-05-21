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Спецоперация на Украине
17:17 (мск), источник: ТАСС

США считают, что потребность военной поддержки Украины сохранится на годы

Помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что речь идет также о создании возможностей для Киева после завершения конфликта.

Источник: AP 2022

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. США ожидают, что военную поддержку Украине потребуется оказывать еще несколько лет, даже если текущий конфликт завершится. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Речь идет также о создании возможностей на будущее, чтобы в последующие годы Украина могла защищать свой суверенитет и территориальную целостность», — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, значит ли это, что в Вашингтоне ожидают затягивания конфликта на несколько лет, Салливан пояснил: «Я не сказал, что конфликт будет идти годы и годы. Я сказал, что Украине нужна возможность защитить себя от нападения в будущем, обеспечить [условия], чтобы нынешняя ситуация не повторилась. Вот это будет продолжаться годами».

«Речь идет о долгосрочной перспективе, о будущем, когда эта война закончится, но российская угроза не исчезнет полностью. Это часть наших расчетов, наряду с помощью, необходимой на поле боя сейчас», — добавил представитель Белого дома.

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