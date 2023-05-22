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12:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Нагорный Карабах относится к территории Азербайджана. В то же время Баку должен наладить со Степанакертом диалог о правах и безопасности местного армянского населения.

Источник: AP 2022

«В 86,6 тыс. кв. м Азербайджана входит и Нагорный Карабах. Но мы также должны зафиксировать, что в диалоге Степанакерт—Баку должен обсуждаться вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха», — сказал господин Пашинян на пресс-конференции (цитата по «Sputnik Армения»).

Ранее Пашинян указывал, что взаимное признание Баку и Ереваном целостности друг друга в рамках советских границ — необходимое условие для мира между республиками.

18 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армянское население Нагорного Карабаха должно сделать выбор: принять азербайджанское гражданство или найти себе другое место для проживания. 5 мая Никол Пашинян сообщил о «ряде несогласованностей» в переговорах с Баку, речь, в частности, шла о том, что механизм обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха остается неопределенным.

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