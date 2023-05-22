Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

«В 86,6 тыс. кв. м Азербайджана входит и Нагорный Карабах. Но мы также должны зафиксировать, что в диалоге Степанакерт—Баку должен обсуждаться вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха», — сказал господин Пашинян на пресс-конференции (цитата по «Sputnik Армения»).
Ранее Пашинян указывал, что взаимное признание Баку и Ереваном целостности друг друга в рамках советских границ — необходимое условие для мира между республиками.
18 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армянское население Нагорного Карабаха должно сделать выбор: принять азербайджанское гражданство или найти себе другое место для проживания. 5 мая Никол Пашинян сообщил о «ряде несогласованностей» в переговорах с Баку, речь, в частности, шла о том, что механизм обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха остается неопределенным.