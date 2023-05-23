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13:27 (мск), источник: ТАСС

Санду заявила, что Молдавия будет выполнять постановления МУС в отношении Путина

КИШИНЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Молдавские правоохранители в соответствии с решением Международного уголовного суда (МУС) арестуют президента России Владимира Путина в случае его визита в республику. Об этом заявила во вторник президент Молдавии Майя Санду в интервью Euronews Romania, отвечая на вопрос, арестуют ли Путина, если он приедет в Молдавию.

Источник: AP 2022

«Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдавия будет уважать решение суда», — ответила Санду.

Последний раз в качестве президента Путин был в Молдавии на саммите СНГ в октябре 2002 года. В ноябре 2008 года, будучи премьер-министром, он принял участие в заседании Совета глав правительств государств — участников СНГ, который прошел в Кишиневе.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. 20 марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС, посчитав, что их действия носят заведомо нeзаконный характер, так как оснований для привлeчения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена нет.

В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой (от 14 декабря 1973 года), главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.

Ранее в апреле генеральный секретарь правящего в ЮАР «Африканского национального конгресса» Фикиле Мбалула заявил о возможном выходе ЮАР из МУС, в том числе из-за нынешней ситуации с отношениями МУС и России.

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