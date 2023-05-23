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13:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: передача Украине истребителей F-16 не изменит ситуацию на фронте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что поставки на Украину американских истребителей F-16 не способны коренным образом изменить «ситуацию на фронте». При этом он отметил, что риски, связанные с передачей самолетов, очевидны.

Спецоперация на Украине
Источник: NATO

«По срокам это не нам судить, но очевидно, что продолжается эта спираль по нарастающей по обеспечению различными более совершенными видами вооружений. Очевидно, что принято решение добавить самолеты, но, как и все остальные виды вооружений, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте», — сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Западные страны пока не приняли окончательного решения о том, какое государство передаст F-16 Украине. Вашингтон планирует провести переговоры по этому вопросу в ближайшие месяцы. О создании коалиции для поставок истребителей Киеву уже объявили Великобритания и Нидерланды. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что быстрой передачи истребителей ждать не стоит.

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Милена Костерева

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