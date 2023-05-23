Песков: передача Украине истребителей F-16 не изменит ситуацию на фронте

«По срокам это не нам судить, но очевидно, что продолжается эта спираль по нарастающей по обеспечению различными более совершенными видами вооружений. Очевидно, что принято решение добавить самолеты, но, как и все остальные виды вооружений, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте», — сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.
Западные страны пока не приняли окончательного решения о том, какое государство передаст F-16 Украине. Вашингтон планирует провести переговоры по этому вопросу в ближайшие месяцы. О создании коалиции для поставок истребителей Киеву уже объявили Великобритания и Нидерланды. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что быстрой передачи истребителей ждать не стоит.