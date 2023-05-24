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05:32 (мск), источник: ТАСС

Песков заявил, что предпосылок для мирного урегулирования украинского конфликта пока нет

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Говорить о мирном урегулировании конфликта на Украине преждевременно, предпосылок для этого пока нет, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос, какой из предложенных разными сторонами планов мирного урегулирования конфликта России ближе и есть ли у нее свой вариант подобного плана, пресс-секретарь сказал: «Пока преждевременно об этом говорить, пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно». «Специальная военная операция продолжается», — добавил он.

На просьбу уточнить, готовы ли в Кремле к переговорам с кем-либо из представителей нынешней киевской власти, Песков сказал: «Вряд ли об этом может идти речь, потому что какие-либо переговоры с РФ запрещены [на Украине]».

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре прошлого года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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