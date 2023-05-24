Метеорологи выявили новые угрозы для жителей мегаполисов Температура в городской среде поднимается выше, чем в сельской местности
Фоторепортажи
24Парад Победы в Великой Отечественной войне
10Праздничный салют в честь Дня Победы
Главное
Спецоперация на Украине
10:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: у России много союзников на всех континентах

Россия дорожит своими дружескими отношениями со многими странами, заявил президент Владимир Путин в приветствии к участникам XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Он утверждает, что у Москвы «много союзников на разных континентах».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Высоко ценим то, что у России много союзников и партнеров в разных регионах и на разных континентах. Искренне дорожим исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. И будем их всемерно укреплять», — пообещал Путин.

Владимир Путин считает, что ситуация в мире становится все более нестабильной, появляются «новые очаги напряженности». «Современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности, накапливается негативный груз конфликтов. Народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов», — убежден он.

По его словам, Россия готова противостоять общемировым вызовам вместе со всеми странами, которые в этом заинтересованы. «Не раз говорил и вновь подчеркну: наша страна готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество», — уверяет российский президент.

Несколько стран Африки выражали поддержку России на фоне ее военной операции на Украине. В июле 2022 года глава российского МИДа Сергей Лавров в рамках турне побывал в Конго, Уганде и Эфиопии, где встретился с лидерами стран и дипломатами. В сентябре сын президента Уганды командующий сухопутными войсками Мухузи Кайнеругаба заявил, что «нападение на Россию — это нападение на Африку». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что не верит в искренность поддержки РФ жителями Африки.

Лаура Кеффер

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Готовых защитить страну нет». Пригожин о прорыве ДРГ на Белгородчину
Подоляк: «Танки продаются в любом российском военторге»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир