Путин: у России много союзников на всех континентах

«Высоко ценим то, что у России много союзников и партнеров в разных регионах и на разных континентах. Искренне дорожим исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. И будем их всемерно укреплять», — пообещал Путин.
Владимир Путин считает, что ситуация в мире становится все более нестабильной, появляются «новые очаги напряженности». «Современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности, накапливается негативный груз конфликтов. Народы многих стран переживают драматические последствия организованных извне переворотов», — убежден он.
По его словам, Россия готова противостоять общемировым вызовам вместе со всеми странами, которые в этом заинтересованы. «Не раз говорил и вновь подчеркну: наша страна готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим угрозам, общим вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество», — уверяет российский президент.
Несколько стран Африки выражали поддержку России на фоне ее военной операции на Украине. В июле 2022 года глава российского МИДа Сергей Лавров в рамках турне побывал в Конго, Уганде и Эфиопии, где встретился с лидерами стран и дипломатами. В сентябре сын президента Уганды командующий сухопутными войсками Мухузи Кайнеругаба заявил, что «нападение на Россию — это нападение на Африку». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что не верит в искренность поддержки РФ жителями Африки.