Лукашенко фразой «пусть приходят» ответил на угрозу мятежа из Польши

В Минске давно знают о подготовке Варшавой очередного мятежа в Белоруссии. Так белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал слова бывшего замминистра национальной обороны Польши Вальдемара Скшипчака, что Польша готовится к вооруженному перевороту в Белоруссии и участию в его поддержке военным путем.
«Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал говорил. Что там создаются хоругви, целые полки там или батальоны Мы знаем, где они находятся. И поименно знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят», — заявил Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Белорусский лидер напомнил, что несколько месяцев назад уже говорил о подготовке восстания или революции в стране.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее, комментируя слова Скшипчака, заявил, что Польша намерена открыто вмешиваться в дела других стран, а ее руководство буквально «заходится в истериках русофобии».
Ранее, 21 мая, помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что Минск готов дать ответ странам Европы, которые пожелают совершить агрессивные действия против республики. «Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить», — сказал он.
В августе 2020 года, после президентских выборов, в Белоруссии начались массовые протесты. Манифестанты не соглашались с результатами голосования, согласно которым победил Лукашенко, и требовали повторного проведения выборов.
В феврале 2021 года Лукашенко заявил, что в стране была предпринята попытка мятежа. «Опираясь на определенные внутренние силы, была предпринята попытка не “цветной революции”, а мятежа по принципу блицкрига. Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. Пока», — сказал он тогда.
По словам президента, противники белорусской государственности просто так от страны не отстанут.
Позднее, в апреле 2021 года, председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил о предотвращении попытки вооруженного мятежа в стране и устранения представителей власти, в том числе главы государства. По данным спецслужбы, эти события были запланированы на июнь—июль 2021 года. В состав группы, которая должна была участвовать в мятеже, входили белорусские и иностранные граждане.