20:20 (мск), источник: © РИА Новости
Пашинян и Алиев устроили перепалку на саммите ЕАЭС
ЕРЕВАН, 25 мая — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана устроили перепалку на саммите ЕАЭС в Москве.
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Причиной стало использование Алиевым термина «зангезурский коридор». В ответ Пашинян сказал, что эта фраза в последние годы служит для выражения территориальных претензий к Армении. Он напомнил, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, РФ и Азербайджана упоминается лишь об одном коридоре — Лачинском, связывающем Армению с Нагорным Карабахом. Президент Азербайджана заявил, что никаких территориальных претензий в его словах нет, и использованный им термин принят в международной практике.
Лидеры Армении и Азербайджана также не сошлись во мнении по вопросу функционирования Лачинского коридора. Пашинян заявил, что этот коридор заблокирован, Алиев с этим не согласился.
Стороны попытался примирить президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что терминология, другим словом называемая юридической термином — коридор, дорога, важна, есть противоречия, но гораздо важнее то, что по принципиальному вопросу, вопросу территориальной целостности, есть договоренность, и эта база, чтобы договориться по другим вопросам.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. По итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Мюнхене 18 февраля Алиев заявил, что «главный вопрос состоит в том, что этот мирный договор должен быть составлен на основе международных норм и принципов, какие-либо положения о Карабахе недопустимы». Ранее Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в пределах советских административных границ. Он также сообщил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха.