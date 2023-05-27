17:16 (мск), источник: Известия
Путин учредил в России орден Гагарина
Президент России Владимир Путин в субботу, 27 мая, учредил в России новую награду — орден Гагарина. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Согласно статуту, орденом Гагарина награждаются граждане РФ за успешное выполнение пилотируемого космического полета, выдающиеся заслуги в организации космического полета и реализации государственной политики в сфере космоса.
Орденом могут быть награждены иностранные граждане за сотрудничество с Россией в области исследования и использования космоса, а также коллективы организаций за высокие достижения в развитии отечественной космонавтики.
Ранее, 23 мая, Путин провел церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.
В частности, глава государства вручил знаки отличия к почетному званию «Мать-героиня» Людмиле Бадмаевой и Медни Кадыровой. Церемония прошла в ходе вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Людмила Бадмаева из Бурятии воспитывает десять детей. Медни Кадырова, супруга главы Чечни Рамзана Кадырова, воспитывает 13 детей.
Также в этот день орден Александра Невского от Путина получил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты России Александр Школьник. Медалями «Золотая Звезда» награждены космонавт Петр Дубров и доброволец, заместитель командира 2-го отряда «Барс» из Республики Саха (Якутия) Александр Колесов. Кроме того, был вручен ряд других государственных наград, включая орден Почета, орден Дружбы, медали «За отвагу», орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и другие.