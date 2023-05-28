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09:54 (мск), источник: ТАСС

В Италии заявили, что верят в «экономическое чудо» Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что ее страна будет делать свой вклад в это.

Источник: AP 2022

РИМ, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони верит в то, что Украина возродится, будет процветающей страной и скоро сможет пережить «экономическое чудо». В интервью, опубликованном в воскресенье в газете Il Messaggero, глава итальянского правительства заявила, что страна будет делать свой вклад в это.

«Помочь Украине иметь будущее в мире и свободе — в наших интересах. Мы убеждены, что у Украины будет возможность возродиться и процветать и скоро прийти к экономическому чуду. И мы делаем вклад в это», — сказала премьер, напомнив о проведении в Риме в конце апреля конференции по восстановлению Украины с участием итальянских и украинских компаний. «Мы хотим видеть перспективу после войны, а Украину свободной и восстановленной, в том числе итальянскими компаниями», — добавила она.

Мелони также отметила, что Италия в отношении Украины «продолжит действовать в полном соответствии с линией европейских союзников и Североатлантического альянса, ориентируясь на национальные интересы».

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