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10:32 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме обвинили сенатора США в сатанизме после слов о смерти русских

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал признанием в сатанизме слова американского сенатора США Линдси Грэма о заработке на смерти русских.

Источник: © РИА Новости

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что русские «умирают» в результате «самой удачной» траты денег американскими властями в рамках оказания помощи Украине.

«Американский сенатор расписался перед всем миром в сатанистской политике своей страны. Его заявление отражает всю суть идеологии Белого дома. Определенному кругу людей в США неинтересен процветающий мир, им интересны заработки. Там, где наша страна говорит о мире, они мечтают о кровопролитии, там, где мы вынуждены лить кровь, они подсчитывают, сколько на этом заработали», — сказал Белик.

Депутат подчеркнул, что политики, подобные американскому сенатору, — это люди, зараженные «вирусом сатанизма».

«А значит, мы делаем все правильно, мы очищаем по крайней мере близлежащие территории от поклонников этой мерзкой идеологии», — подчеркнул депутат.

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