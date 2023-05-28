В Госдуме обвинили сенатора США в сатанизме после слов о смерти русских

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что русские «умирают» в результате «самой удачной» траты денег американскими властями в рамках оказания помощи Украине.
«Американский сенатор расписался перед всем миром в сатанистской политике своей страны. Его заявление отражает всю суть идеологии Белого дома. Определенному кругу людей в США неинтересен процветающий мир, им интересны заработки. Там, где наша страна говорит о мире, они мечтают о кровопролитии, там, где мы вынуждены лить кровь, они подсчитывают, сколько на этом заработали», — сказал Белик.
Депутат подчеркнул, что политики, подобные американскому сенатору, — это люди, зараженные «вирусом сатанизма».
«А значит, мы делаем все правильно, мы очищаем по крайней мере близлежащие территории от поклонников этой мерзкой идеологии», — подчеркнул депутат.