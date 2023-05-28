Стрелков заявил о «ноже в спину» России от Талибана

Ранее также один из лидеров Талибана Абдулхамид Хорасани пообещал завоевать Тегеран.
«Практически уверен, что атака “Талибана” на Иран производится по команде из США», — написал Стрелков, выразив мнение, что не зря Вашингтон передал власть в Афганистане именно Талибану, оставив ему горы военной техники, оружия и боеприпасов.
«Для России война на границе между Ираном и Афганистаном — очередной “нож в спину”, — также выразил мнение экс-министр обороны ДНР, объяснив, что Иран будет вынужден отвлечь силы из Сирии.
В то же время военный корреспондент Юрий Котенок призвал в своем телеграм-канале не разгонять фейки о том, что Талибан якобы объявил войну Ирану.
«Ситуация в данном регионе, без сомнения, крайне сложная и взрывоопасная, и Штатам действительно был бы выгоден полномасштабный конфликт. В реальности никакую войну (во всяком случае, пока) никто никому не объявлял», — отметил он.
Котенок объяснил, что в основе эскалации не идеологические разногласия между Талибаном и Ираном, а спор за водные ресурсы.