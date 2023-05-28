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12:07 (мск), источник: Московский комсомолец

Стрелков заявил о «ноже в спину» России от Талибана

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков прокомментировал в своем телеграм-канале информацию о том, что в приграничных районах афганской провинции Нимроз произошли столкновения между иранскими пограничниками и силами движения «Талибан» (организация запрещена в России).

Источник: AP 2022

Ранее также один из лидеров Талибана Абдулхамид Хорасани пообещал завоевать Тегеран.

«Практически уверен, что атака “Талибана” на Иран производится по команде из США», — написал Стрелков, выразив мнение, что не зря Вашингтон передал власть в Афганистане именно Талибану, оставив ему горы военной техники, оружия и боеприпасов.

«Для России война на границе между Ираном и Афганистаном — очередной “нож в спину”, — также выразил мнение экс-министр обороны ДНР, объяснив, что Иран будет вынужден отвлечь силы из Сирии.

В то же время военный корреспондент Юрий Котенок призвал в своем телеграм-канале не разгонять фейки о том, что Талибан якобы объявил войну Ирану.

«Ситуация в данном регионе, без сомнения, крайне сложная и взрывоопасная, и Штатам действительно был бы выгоден полномасштабный конфликт. В реальности никакую войну (во всяком случае, пока) никто никому не объявлял», — отметил он.

Котенок объяснил, что в основе эскалации не идеологические разногласия между Талибаном и Ираном, а спор за водные ресурсы.

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 Стрелков заявил о "ноже в спину" России от Талибана
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