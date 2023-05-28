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17:17 (мск), источник: Lenta.Ru

В Казахстане оценили идею Лукашенко о союзе ради ядерного оружия

Член совета сенаторов сената Казахстана Зауреш Батталова отвергла идею о вступлении государства в союз на основе распространения ядерного оружия. Соответствующую оценку она дала в беседе с изданием «Подъем».

Источник: Reuters

По ее мнению, использование ядерного оружия нельзя допускать ни в коем случае. «Объединение именно на основе того, что есть ядерное оружие и это усиливает страну, — это абсурд», — заявила политик и подчеркнула, что сила Казахстана должна строиться только на мирных и взаимовыгодных формах сотрудничества.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил желающим иметь ядерное оружие странам вступить в союз с Минском и Москвой. «В союз Белоруссии с Россией надо вступать, и все: будет ядерное оружие на всех», — пояснил глава государства.

Высказывание белорусского лидера было своеобразным ответом на комментарий его казахского коллеги Касыма-Жомарта Токаева. Во время заседании Евразийского экономического форума он заявил о феномене Союзного государства: на его взгляд, уровень интеграции между странами настолько высок, что у Москвы и Минска имеется одно ядерное оружие на двоих.

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