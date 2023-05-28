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21:56 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Эрдоган лидирует во втором туре с 51,92% после обработки почти 99,99% бюллетеней

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 51,92% голосов по итогам обработки около 99,99% бюллетеней. Такие данные ЦИК приводит в воскресенье госагентство Anadolu. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу отстает от Эрдогана с 48,03%. По информации агентства, остаются необработанными порядка 400 тыс. бюллетеней, которые уже не смогут кардинально повлиять на ситуацию.

Источник: AP 2022

К настоящему моменту за Эрдогана проголосовали 26,66 млн граждан. Кылычдароглу поддержали 24,64 млн.

По данным ЦИК, которые распространило агентство, Кылычдароглу лидирует в Анкаре, Измире и Стамбуле. В Анкаре после обработки 97,69% бюллетеней Кылычдароглу набирает 50,48% голосов, а Эрдоган — 49,52%. В Стамбуле после обработки 97,66% бюллетеней Кылычдароглу заручается поддержкой 51,40% голосов, Эрдоган — 48,60%. В Измире после обработки 97,24% бюллетеней оппозиционный кандидат получает 66,83% голосов, а турецкий лидер — 33,17%. В Анталье после обработки 99,59% бюллетеней Кылычдароглу также лидирует с 57,22% голосов, а Эрдоган отстает с 42,78%.

Несмотря на то, что Эрдоган проигрывает в крупнейших турецких городах, в большинстве других турецких регионов он опережает своего соперника.

Оппозиционные СМИ, агентство ANKA и канал Halk TV по итогам обработки 97% бюллетеней также отдают лидерство Эрдогану с 51,8%.

По сведениям государственного телеканала TRT, Эрдоган набирает 52,93% голосов, у Кылычдароглу 47,07% после обработки 87,55% бюллетеней.

Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Президент России Владимир Путин направил Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительную телеграмму по случаю его избрания на пост президента Турции. Текст документа приводится в воскресенье на сайте Кремля.

Путин отметил, что российские власти ценят вклад Эрдогана в укрепление отношений между Анкарой и Москвой и готовы продолжать сотрудничество. «Высоко ценим ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — говорится в документе.

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