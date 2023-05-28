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20:18 (мск), источник: ТАСС

Орбан поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции

По предварительным данным, он набирает во втором туре выборов 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней.

Источник: AP 2022

БУДАПЕШТ, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов в воскресенье.

«Поздравления президенту Эрдогану с его убедительной победой на выборах!», — написал глава венгерского правительства в Twitter. «Поздравляю, господин президент!» — добавил Орбан на турецком языке, сопроводив запись своей фотографией с Эрдоганом.

Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней. Такие данные ЦИК приводит в воскресенье государственное агентство Анадолу. Соперник Эрдогана — лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу — отстает от него с 47,79% голосов.

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