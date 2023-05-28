Парализованный мужчина начал ходить через 10 лет после аварии Врачи придумали устройство, которое передает команды от мозга к мышцам
Фоторепортажи
10Праздничный салют в честь Дня Победы
6В Японии сакура зацвела раньше срока
Главное
Спецоперация на Украине
22:57 (мск), источник: РБК

В Белоруссии заявили о прикрытии дорог с Россией ради безопасности

Власти Белоруссии предприняли шаги по прикрытию дорог на границе с Россией в рамках обеспечения безопасности, сообщил в интервью телеканалу ОНТ государственный секретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович. Отвечая на вопрос, какие меры предпринимает Минск, чтобы избежать атак со стороны диверсантов, он сообщил, что была усилена государственная граница, в том числе на востоке.

Источник: РИА "Новости"

«Ни в коей мере не закрываясь от наших стратегических партнеров, Российской Федерации, понимаем прекрасно, что как таковой границы с Российской Федерацией нет, потому что это наши союзники. Поэтому ряд шагов мы предприняли по прикрытию, в том числе, и различных дорог неосновного пользования», — сказал Вольфович.

Такие меры, по его словам, были главным образом направлены на обеспечение безопасности людей как в Белоруссии, так и в России.

В начале мая белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что в последнее время в республику стали чаще проникать диверсанты. Он поручил правительству и силовому блоку подготовить мероприятия на границе, которые не позволили бы диверсантам проникать в страну. Президент также отметил, что обстановка вокруг государства остается сложной.

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель докладывал президенту со ссылкой на разведданные, что вокруг Белоруссии ожидается обострение оперативной обстановки. В российском МИДе, в свою очередь, допускали, что в страну могут перебросить «белорусские националистические формирования» с Украины.

В Белоруссии неоднократно сообщали о попытках теракта в стране после начала военной операции на Украине. В марте КГБ отчитывался о ликвидации в Гродно вооруженного иностранца, который готовился совершить теракт. В ведомстве утверждают, что он оказывал сопротивление при задержании с помощью автомата и боевых гранат. 12 мая Минобороны республики сообщило о задержании водителя фуры, который попытался напасть на белорусских военных, участвовавших в усилении госграницы. По информации ведомства, водитель собирался использовать взрывное устройство и скрыться.

В начале мая белорусское издание «Зеркало» сообщило, что Минск ввел временный пограничный контроль на границе с Россией. У всех въезжающих, по данным издания, проверяли паспорта. Очевидцы жаловались, что с 5 мая проверки идут на всех основных автомобильных трассах, некоторых водителей фотографируют. Особенно большие очереди скапливаются на выезде из Белоруссии, отмечала «Фонтанка».

В белорусском Госпогранкомитете ответили, что контрольно-пропускные пункты на дорогах между Россией и Белоруссией появились «в рамках подготовки к выполнению ратифицированного соглашения между Республикой Беларусь и Россией о взаимном признании виз». Позднее в ведомстве заявили, что на границе проводят «мониторинговые мероприятия», и никаких контрольно-пропускных пунктов там нет.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Реакция Кремля на слова Киева о Путине как «цели № 1»
Умерла актриса из сериала «Каменская»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта