Глава ЦИК Турции сообщил о победе Эрдогана на президентских выборах

«Количество обработанных бюллетеней для голосования внутри страны и за ее пределами составляет 99,43%. Тайип Эрдоган получает 52,14%, Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. Между кандидатами на данный момент разрыв составляет 2,253 млн голосов. Еще не поступившие в систему подсчета 809 тысяч голосов не смогут повлиять на результаты, даже если все они отойдут одному из кандидатов. Таким образом, по предварительным подсчетам, президентом Турецкой Республики избран господин Реджеп Тайип Эрдоган», — сказал глава ЦИК.
Оппозиционные СМИ, агентство ANKA и канал Halk TV по итогам обработки 97% бюллетеней также отдают лидерство Эрдогану с 51,8%.
По сведениям государственного телеканала TRT, Эрдоган набирает 52,93% голосов, у Кылычдароглу 47,07% после обработки 87,55% бюллетеней.
Президент России Владимир Путин направил Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительную телеграмму по случаю его избрания на пост президента Турции. Текст документа приводится в воскресенье на сайте Кремля.
Путин отметил, что российские власти ценят вклад Эрдогана в укрепление отношений между Анкарой и Москвой и готовы продолжать сотрудничество. «Высоко ценим ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — говорится в документе.