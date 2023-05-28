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23:46 (мск), источник: ТАСС

Вучич считает, что обострение в Косове и Метохии может дойти до серьезного конфликта

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич опасается, что обострение ситуации в сербском автономном крае Косово и Метохия может дойти до серьезного конфликта. Президент Сербии сообщил, что недавно общался с послами европейских стран и те выразили обеспокоенность обострением ситуации.

Источник: Минобороны Сербии

«Я думаю, что самое тяжелое в Косове и Метохии только предстоит, нечто такое, чего мы до сих пор не видели, нечто, что нам и не снилось, что это случится, и все это из-за провокационных действий и ужасно безответственного поведения [премьера непризнанного Косова] Альбина Курти. Когда я это говорю, я боюсь общей небезопасности, нестабильности, боюсь и больших конфликтов, так как знаю, что сербы не могут этого терпеть, а тот другой [Курти], который это вызвал, ни за что не отступит. Он сильно хочет и мечтает быть этаким Зеленским», — заявил Вучич в воскресенье в интервью телеканалу Pink.

Президент отметил, что недавно разговаривал с послами европейских стран и те выразили сильную обеспокоенность обострением ситуации в Косове и Метохии.

Ранее министр обороны Сербии Милош Вучевич заявил, что премьер-министр непризнанного Косова занимается террористической деятельностью в сербских муниципалитетах и одновременно мечтает выступать в образе жертвы, как президент Украины Владимир Зеленский, отводя Белграду роль агрессора.

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщалось о звучащих в городах сиренах, перебоях в работе мобильной связи, а также применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные СМИ также сообщали о поджоге полицейского автомобиля в муниципалитете Звечан и прибытии на место событий колонны бронетехники. В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Белград привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности и перебросил армейские подразделения к административной границе с краем.

Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных по итогам голосования при бойкоте сербского большинства на севере Косова и Метохии. Выборы в органы самоуправления в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица прошли 23 апреля. Выборы бойкотировали представители «Сербского списка», который представляет интересы сербов в крае, из-за невыполнения Приштиной ее обязательств. В результате явка составила 3,47% из-за бойкота сербского населения. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей.

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