Сенатор призвал создать российский аналог «китайского файрвола»

«В Российской Федерации с учетом беспрецедентного давления со стороны стран Запада, явной недружественной политики, полагаю, необходим аналог “китайского файрвола”, который будет способен полностью блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам, включая ВПН-сервисы, если будет продолжаться игнорирование российского законодательства», — сказал он.
Сенатор привел в пример «Википедию», которая сейчас, по его мнению, стала «информационным оружием» в руках стран Запада и где «намеренно искажаются» многие исторические и политические факты, связанные с Россией.
«Как показывает практика последних лет, саморегулирование социальных сетей и интернет-площадок обеспечить достаточно сложно, требуется более ответственный подход к регулированию этой отрасли», — добавил Шейкин.
Парламентарий подчеркнул необходимость отдельно изучить вопросы технологической оснащенности России, а именно — «возможности по ограничению работы интернет-платформ, замедлению трафика, в случае неисполнения требований национального законодательства».
В китайском сегменте интернета установлена масштабная система государственной цензуры, часто называемая «великим файрволом». В настоящий момент в материковом Китае, в частности, заблокированы Google, YouTube, WhatsApp, социальные сети Twitter, запрещенные в России как экстремистские Facebook* и Instagram*, Clubhouse, Twitch, а также сайты ряда ведущих мировых СМИ.
Ранее фонд Wikimedia — оператор онлайн-энциклопедии «Википедия» — был оштрафован семь раз за неудаление запрещенного контента, 19 мая в отношении фонда Wikimedia мировом судебном участке Таганского района Москвы был зарегистрирован очередной протокол за неудаление запрещенного контента из «Википедии», сообщали РИА Новости в суде.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.