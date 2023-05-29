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08:44 (мск), источник: © РИА Новости

Сенатор призвал создать российский аналог «китайского файрвола»

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В России необходимо создать аналог «китайского файрвола» с невозможностью обхода блокировки нежелательных сайтов, если российское законодательство будет игнорироваться и впредь, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин.

Источник: Reuters

«В Российской Федерации с учетом беспрецедентного давления со стороны стран Запада, явной недружественной политики, полагаю, необходим аналог “китай‌ского файрвола”, который будет способен полностью блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам, включая ВПН-сервисы, если будет продолжаться игнорирование российского законодательства», — сказал он.

Сенатор привел в пример «Википедию», которая сейчас, по его мнению, стала «информационным оружием» в руках стран Запада и где «намеренно искажаются» многие исторические и политические факты, связанные с Россией.

«Как показывает практика последних лет, саморегулирование социальных сетей‌ и интернет-площадок обеспечить достаточно сложно, требуется более ответственный подход к регулированию этой отрасли», — добавил Шейкин.

Парламентарий подчеркнул необходимость отдельно изучить вопросы технологической оснащенности России, а именно — «возможности по ограничению работы интернет-платформ, замедлению трафика, в случае неисполнения требований национального законодательства».

В китайском сегменте интернета установлена масштабная система государственной цензуры, часто называемая «великим файрволом». В настоящий момент в материковом Китае, в частности, заблокированы Google, YouTube, WhatsApp, социальные сети Twitter, запрещенные в России как экстремистские Facebook* и Instagram*, Clubhouse, Twitch, а также сайты ряда ведущих мировых СМИ.

Ранее фонд Wikimedia — оператор онлайн-энциклопедии «Википедия» — был оштрафован семь раз за неудаление запрещенного контента, 19 мая в отношении фонда Wikimedia мировом судебном участке Таганского района Москвы был зарегистрирован очередной протокол за неудаление запрещенного контента из «Википедии», сообщали РИА Новости в суде.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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