09:11 (мск), источник: RT на русском
МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма
«Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК», — приводит ТАСС сообщение из базы ведомства.
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При этом по какой именно статье разыскивается сенатор, не уточняется.
Ранее в сети появилось видео, на котором Грэм во время встречи с Зеленским в Киеве говорит, что россияне «умирают», а США ещё никогда так удачно не тратили деньги, оказывая помощь Украине.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после высказываний Грэма о гибели россиян.
По данным Reuters, Киев смонтировал видео с высказываниями американского сенатора Линдси Грэма на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, создав впечатление, что они были произнесены вместе.