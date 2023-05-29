В Турции предположили, что будет с оппозицией после проигрыша Кылычдароглу

Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, заявил в воскресенье глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.
«Первым шагом оппозиции, несомненно, будет выдвижение нового кандидата, вероятно, мэра Стамбула Экрема Имамоглу, более молодого, популярного и успешного, который заменит (Кемаля) Кылычдароглу на посту их лидера. Никого не удивит, что в новый период оппозиция стала чаще использовать азиатские и националистические заявления вместо прозападных. Единственным козырем, оставшимся в руках оппозиции, являются проблемы в экономике и проблема беженцев, и эти вопросы будут часто возникать в следующий период», — сказал аналитик.
По его словам, план внешней политики Эрдогана состоит в том, чтобы соединить турецкий мир.
«Теряя былое экономическое могущество и борясь со своими проблемами, Анкара теряет свое обаяние для Центральной Азии, но культурные связи по-прежнему являются большим преимуществом для Турции. Если Анкаре удастся облегчить таможенные процедуры с этими тюркоязычными странами и снизить таможенные ставки между собой, ее экономическое и политическое влияние в регионе возрастет. На Кавказе возникнут подозрения в неограниченной поддержке Азербайджана. Восстановление дипломатических отношений с Арменией имеет жизненно важное значение для устойчивого мира в регионе, и нормализации двусторонних отношений можно ожидать в течение нескольких месяцев. Одной из важнейших потенциальных проблем для Турции в ближайшее время может стать нестабильность, которая может возникнуть в результате общественных событий внутри Ирана», — подчеркнул он.