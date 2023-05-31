Комитет Думы одобрил денонсацию договора с Украиной об использовании Азовского моря

Денонсировать договор, по оценкам комитета, нужно из-за присоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей к РФ. «Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий [Азовского моря и Керченского пролива], возникла необходимость прекращения договора между Российской Федерацией и Украиной», — уточнили в заключении.
Помимо этого прекращение действия соглашения объясняется принятием такого же закона о денонсации договора Верховной радой в конце февраля. 25 марта он официально вступил в силу на Украине. Проект денонсации был внесен комитетом неделю назад, 24 мая.
Договор России и Украины о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в конце 2003 г. в Керчи. Соглашением подчеркивалась важность экономического развития между двумя странами и сохранение хозяйственного и природного комплекса акваторий.
В декабре 2022 г. Украина разорвала соглашение с Россией о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, которое было подписано в 1992 г. в Киеве. Тогда Украина также вышла из соглашения СНГ о проведении согласованной политики в области определения транспортных тарифов, заключенного в 1997 г.