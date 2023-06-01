Как изменятся ставки по вкладам и кредитам после решения ЦБ? Банк России обсудит размер ключевой ставки 9 июня. Повысит ли ЦБ ставку и на сколько, как это повлияет на жителей страны рассказал инвестбанкир Евгений Коган
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
8Последствия атаки беспилотников в Москве
Главное
Спецоперация на Украине
05:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга

Законопроект о повышении потолка госдолга США был принят большей частью конгрессменов Палаты представителей.

Источник: Reuters

За законопроект проголосовали 314 конгрессменов. Против — 117. «Законопроект одобрен», — сообщил председатель слушаний.

Далее законопроект должен одобрить Сенат. В случае, если его одобрит Сенат, он отправится на подпись президенту США Джо Байдену. Ранее Байден ранее призвал обе палаты Конгресса поддержать законопроект.

29 мая президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти сообщили о достижении окончательного соглашения по повышению потолка госдолга. Предел государственного долга будет повышен до 1 января 2025 года взамен на сокращение бюджетных расходов.

При этом в Белом доме утверждают, что повышение потолка госдолга не отразится на финансовой помощи Вашингтона Украине. По мнению экспертов, потолок госдолга не сильно отразится на экономике США — необоронные расходы останутся на прежнем уровне в ближайшие два года.

Анастасия Ларина

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стали известны неожиданные подробности атаки беспилотников по Москве
Кадыров встретился с Пригожиным. Подробности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономикабюджет