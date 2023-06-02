В Генштабе заявили о 80 тысячах мобилизованных из Донбасса

«Оценка основных показателей служебной деятельности военкоматов народных республик Донбасса свидетельствует об их готовности к выполнению задач по предназначению. Так, из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики призваны по мобилизации 79 800 человек, поставлено около 2 тысяч единиц транспортных средств», — заявил Бурдинский в статье, опубликованной в июньском номере журнала Минобороны «Военные комиссариаты России».
Он напомнил, что в период с 10 ноября по 2 декабря 2022 года комиссией Минобороны была проведена работа по включению в состав Вооруженных сил РФ военных комиссариатов ДНР и ЛНР.
В России с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Призыв завершился в конце октября. В ВС РФ было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, частичная мобилизация была проведена для стабилизации обстановки на фронте, защиты новых регионов и дальнейшего наступления.