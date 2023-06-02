Ученые сгенерировали изображение лица 18-летнего Тутанхамона Лицо фараона восстановили по современным технологиям
Фоторепортажи
6Последствия взрыва в Белгороде
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
03:53 (мск), источник: © РИА Новости

В Генштабе заявили о 80 тысячах мобилизованных из Донбасса

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В рамках мобилизации из Донецкой и Луганской народных республик осенью 2022 года было призвано почти 80 тысяч человек, сообщил заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Оценка основных показателей служебной деятельности военкоматов народных республик Донбасса свидетельствует об их готовности к выполнению задач по предназначению. Так, из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики призваны по мобилизации 79 800 человек, поставлено около 2 тысяч единиц транспортных средств», — заявил Бурдинский в статье, опубликованной в июньском номере журнала Минобороны «Военные комиссариаты России».

Он напомнил, что в период с 10 ноября по 2 декабря 2022 года комиссией Минобороны была проведена работа по включению в состав Вооруженных сил РФ военных комиссариатов ДНР и ЛНР.

В России с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Призыв завершился в конце октября. В ВС РФ было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, частичная мобилизация была проведена для стабилизации обстановки на фронте, защиты новых регионов и дальнейшего наступления.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США забили тревогу из-за 'правого хука' от России
НАТО подготовила секретный план на случай столкновения с Россией
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта