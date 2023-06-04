Северная Корея прекратит сообщать Международной морской организации о пусках ракет

По информации агентства, Северная Корея восприняла осуждающую ее ракетные пуски резолюцию ИМО как декларацию отсутствия необходимости заранее предупреждать организацию о запуске ракет.
«В будущем ИМО должна будет самостоятельно узнавать о времени запуска нашего спутника и точках падения ракеты-носителя», — указывается в материале.
В КНДР также объявили, что отныне ИМО будет нести полноценную ответственность за «все вызванные этим последствия».
Ранее сообщалось, что запущенная КНДР в южном направлении космическая ракета-носитель пролетела над Желтым морем и не затронула столичный регион Южной Кореи. Военные утверждают, что северокорейская ракета не смогла достичь точки приземления, намеченной Пхеньяном, и исчезла с радаров.