Группировка «Восток» сорвала наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении

По словам Конашенкова, 5 июня ВСУ продолжили наступление, сосредоточив основные силы на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. В связи с большими потерями, которые украинские бойцы понесли накануне, они переформировали остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные подразделения, также в бой была введена и новая бригада.
Наступление велось в районах населённых пунктов Новодаровка и Левадное, а также по направлению совхоз «Октябрьский» и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ. Конашенков заявил, что в результате по ВСУ было нанесено огневое поражение с применением тяжёлых огнемётных систем.
«В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск “Восток”, проявивших мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился. Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон», — подчеркнул генерал-лейтенант.
В результате провального наступления украинская армия потеряла более 1,5 тысячи солдат, 28 танков, в частности — 8 немецких «Леопардов», три французских танка АМХ-10 и 109 бронированных машин.
Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской техники, принимавшей участие в попытке наступления на Южно-Донецком направлении. Также известно, что пять украинских военнослужащих были взяты в плен при попытке прорыва обороны российских войск на данном участке.