Сколько молока нужно пить и действительно ли оно полезно 1 июня по инициативе ООН отмечается Всемирный день молока
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
8Последствия атаки беспилотников в Москве
01:04 (мск), источник: Life.ru

Группировка «Восток» сорвала наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении

Вооружённые силы Украины 5 июня продолжили ведение наступления на Южно-Донецком направлении, однако попытка была сорвана благодаря действиям подразделений российской группировки «Восток». Информация следует из заявления официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По словам Конашенкова, 5 июня ВСУ продолжили наступление, сосредоточив основные силы на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. В связи с большими потерями, которые украинские бойцы понесли накануне, они переформировали остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные подразделения, также в бой была введена и новая бригада.

Наступление велось в районах населённых пунктов Новодаровка и Левадное, а также по направлению совхоз «Октябрьский» и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ. Конашенков заявил, что в результате по ВСУ было нанесено огневое поражение с применением тяжёлых огнемётных систем.

«В результате активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск “Восток”, проявивших мужество и героизм, противник был остановлен, поставленных задач не добился. Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон», — подчеркнул генерал-лейтенант.

В результате провального наступления украинская армия потеряла более 1,5 тысячи солдат, 28 танков, в частности — 8 немецких «Леопардов», три французских танка АМХ-10 и 109 бронированных машин.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской техники, принимавшей участие в попытке наступления на Южно-Донецком направлении. Также известно, что пять украинских военнослужащих были взяты в плен при попытке прорыва обороны российских войск на данном участке.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как работают люди в масках: Кто стоит за госпереворотом в Киргизии
Учёные увидели, как выглядел Тутанхамон, и не поверили глазам
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта