Экс-врач Белого дома раскритиковал предвыборную кампанию Байдена

Экс-врач раскритиковал предвыборную кампанию Байдена и осудил отсутствие предвыборных мероприятий. По его мнению, страна не выдержит «еще одной [предвыборной] кампании из подвала».
«Джо Байден будто бы баллотируется в президенты, но у него все еще не было предвыборного мероприятия. Что-то с ним не так», — подчеркнул он.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Джо Байден заявил, что намерен добиваться переизбрания на высший государственный пост. В обращении, выпущенном в Twitter, он назвал своей работой защищать американскую демократию.
В свою очередь, бывший глава США Дональд Трамп заявил о способности трижды победить на следующих президентских выборах. Он назвал Байдена некомпетентным и высмеял его физические способности.