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05:40 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отбили атаку ВСУ, уничтожив 17 танков

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Передовые подразделения российской группировки «Восток» пресекли очередную украинскую попытку перейти в наступление на Южнодонецком направлении, уничтожив 17 танков, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее в Минобороны заявили, что военнослужащие «восточной» группировки отбили новую атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, которую киевский режим предпринял после перегруппировки. В результате, по данным ведомства, уничтожены свыше 1,5 тысячи украинских военных, 28 танков, включая восемь немецких «Леопардов».

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки “Восток” пресечена попытка противника перейти в наступление. При поддержке артиллерии и авиации уничтожено 13 танков, две БМП, шесть бронеавтомобилей в районе Привольного и Нескучного, а также один танк и живая сила ВСУ в районе Новодаровки», — сказал Чехов.

Кроме того, три танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов уничтожены в районе Ольговского. «Пресечена попытка противника разведки боем севернее Никольского», — уточнил начальник пресс-центра.

Средства ПВО уничтожили украинские беспилотники «Валькирия», «Фурия» и «Лелека». На Запорожском направлении военные поразили украинский опорный пункт в районе Степового, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и живую силу ВСУ в районе Новоданиловки, а также пункты временной дислокации в Новоандреевке и возле Щербаков.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б» в районе Червоной Криницы.

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