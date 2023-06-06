В Иране представили новую гиперзвуковую ракету

«Гиперзвуковая ракета “Фаттах”, последнее стратегическое достижение воздушно-космических сил КСИР, была представлена во вторник утром в присутствии президента аятоллы Сейеда Эбрахима Раиси и главнокомандующего КСИР (Хосейна Салами)», — говорится в сообщении.
По сообщению агентства, представленная ракета обладает дальностью 1,4 тысячи километров и способна пройти через все системы противоракетной обороны и уничтожить их. Среди других характеристик ракеты — повышенная точность, очень высокая скорость (12−13 Махов, или 14−15 тысячи км/ч), отличная маневренность, способность быть незаметной для радиолокационных систем и маневрировать как в атмосфере, так и вне ее. Данный тип ракет, утверждает агентство, представляет собой новейшее вооружение, которое производят и используют такие страны, как США, Россия и Китай.
Впервые о создании представленной гиперзвуковой баллистической ракеты сообщил в ноябре 2022 года командующий ВКС КСИР генерал Амирали Хаджизаде. На прошлой неделе он заявил, что Иран закончил испытания ракеты и объявил о ее скорой презентации.