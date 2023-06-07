ЦИК предложил провести электронное голосование на выборах в 24 субъектах

«Поступила 31 заявка от избирательных комиссий субъектов Российской Федерации <…> Но семь наших регионов после тщательного изучения, сопоставления плюсов-минусов отозвали свои заявки. Сейчас на рассмотрении Центральной избирательной комиссии находится 24 заявки», — уточнила она.
Так, дистанционное электронное голосование предлагается использовать на выборах губернаторов в Алтайском крае, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областях; на допвыборах депутатов Госдумы в Крыму и Липецкой области; на местных выборах в Чувашии и Томской области, а также на выборах депутата Оренбургского городского совета.
Кроме того, ДЭГ может пройти в Архангельской, Владимирской, Ярославской, Курской, Белгородской, Калининградской, Тульской, Свердловской, Челябинской областях, Ненецком автономном округе, в Пермском и Камчатском краях, а также в Карелии.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.