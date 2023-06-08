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11:18 (мск), источник: ТАСС

Индия не приглашала Зеленского принять участие в саммите G20 в сентябре

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июня. /ТАСС/. Индия как председатель в Группе двадцати (G20) не приглашала президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите «двадцатки», который пройдет в Нью-Дели в сентябре. Об этом заявил в четверг на брифинге для индийских СМИ глава МИД республики Субраманьям Джайшанкар.

Источник: Reuters

«Нет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, направляла ли Индия приглашение Зеленскому на саммит «двадцатки». «По нашему мнению, в саммите G20 участвуют государства — члены G20 и страны и организации, которых мы пригласили. Мы объявили список приглашенных сразу после того, как мы приняли председательство в G20», — отметил Джайшанкар.

Он подчеркнул, что «это не тот вопрос, который пересматривался». «И это тот вопрос, который мы ни с кем не обсуждали», — добавил индийский министр.

Индия с 1 декабря прошлого года председательствует в G20. 18-й саммит объединения состоится 9—10 сентября 2023 года в Нью-Дели. Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, решение об участии российского лидера в саммите G20 в Индии будет приниматься дополнительно, но Путин может посетить эту встречу.

Ранее на официальном сайте индийского председательства в «двадцатке» был опубликован список лидеров стран, которые примут участие в саммите G20. Кроме них в числе приглашенных перечислены главы еще девяти стран — Бангладеш, Египта, Маврикия, Нидерландов, Нигерии, Омана, Сингапура, Испании и ОАЭ.

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