Индия не приглашала Зеленского принять участие в саммите G20 в сентябре

«Нет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, направляла ли Индия приглашение Зеленскому на саммит «двадцатки». «По нашему мнению, в саммите G20 участвуют государства — члены G20 и страны и организации, которых мы пригласили. Мы объявили список приглашенных сразу после того, как мы приняли председательство в G20», — отметил Джайшанкар.
Он подчеркнул, что «это не тот вопрос, который пересматривался». «И это тот вопрос, который мы ни с кем не обсуждали», — добавил индийский министр.
Индия с 1 декабря прошлого года председательствует в G20. 18-й саммит объединения состоится 9—10 сентября 2023 года в Нью-Дели. Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, решение об участии российского лидера в саммите G20 в Индии будет приниматься дополнительно, но Путин может посетить эту встречу.
Ранее на официальном сайте индийского председательства в «двадцатке» был опубликован список лидеров стран, которые примут участие в саммите G20. Кроме них в числе приглашенных перечислены главы еще девяти стран — Бангладеш, Египта, Маврикия, Нидерландов, Нигерии, Омана, Сингапура, Испании и ОАЭ.