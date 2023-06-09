Суд: Трамп хранил данные о ядерных программах США в коробках в туалете и ванной

Также пункты наказания предусматривают штрафы. Итоговый вердикт может быть определён путём их сложения. Ни одно из выдвинутых Трампу обвинений не предполагает минимального срока заключения или минимального штрафа. Часть обвинений предъявлены по так называемому закону о шпионаже и касаются намеренного сокрытия секретных документов, а также важной для национальной безопасности информации. Другая часть касается участия политика вместе с помощником Уолтом Наутой в сговоре для сокрытия преступления.
По данным суда, в секретных документах, которые Трамп хранил в коробках в туалете и ванной в особняке в Мар-а-Лаго, были сведения об оборонительном и оружейном потенциале как самих Штатов, так и зарубежных стран, ядерных программах Вашингтона, потенциальных уязвимостях США и союзников перед военным нападением, а также о планах по возможному ответу на атаку из-за рубежа.
Ранее экс-президента США Дональда Трампа через адвокатов обязали прийти в суд 13 июня. Как сообщалось, его должны обвинить по тридцати семи пунктам из-за ненадлежащего обращения с секретными документами и препятствования правосудию. 9 июня адвокат Трампа выразил надежду, что после предъявления обвинений его не арестуют, а спикер Палаты представителей Кевин Маккарти назвал происходящее «мрачным днём для Америки».